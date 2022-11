Gui Ferreira, jogador do Mafra, em declarações na flash interview da Sport TV após o FC Porto-Mafra (2-2) para a Taça da Liga:

«Vínhamos aqui com o intuito de discutir o jogo até fim. Não é fácil vir fazer dois golos ao Dragão, não me lembro que uma equipa que tenha feito essa proeza e nós conseguimos. Depois de estarmos a ganhar 2-0, penso que a vitória estava no nosso pensamento, mas o FC Porto entrou muito forte na segunda parte e marcou um golo cedo, coisa que não queríamos. Mas nunca abdicámos do nosso futebol. Tentámos retardar ao máximo o segundo do FC Porto, mas com muitas oportundidades e muita gente na frente começaram a criar bastante perigo. Mas demos uma grande amostra do nosso futebol.»

[Sobre o golo ao FC Porto]

«É sempre bom marcar no estádio do FC Porto. Preferia ter saído com a vitória, mas fico contente pelo golo e por ajudar a equipa a ganhar este ponto.»

[Após este resultado, objetivo passa ainda mais por seguir em frente na Taça da Liga?]

«Claro que sim. Respeitando o Vizela e o Chaves como respeitámos o FC Porto, mas agora, depois de empatarmos em casa do campeão nacional, temos de acreditar na passagem.»