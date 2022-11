Terminaram sem golos os dois últimos jogos deste sábado na Taça da Liga, o Tondela-Estoril e o Vilafranquense-Vitória de Guimarães.

No Estádio Municipal de Rio Maior, no duelo desta noite, que encerrou a primeira jornada do grupo F, não houve golos entre Vilafranquense e Vitória, num desfecho que vale a liderança isolada ao Boavista.

A equipa comandada por Petit, que na sexta-feira venceu a B SAD com reviravolta, soma três pontos, para um de Vilafranquense e Vitória e zero da B SAD.

No primeiro jogo do grupo H, ao fim desta tarde, o 0-0 no Tondela-Estoril, no Estádio João Cardoso, valeu o primeiro ponto às duas equipas. Este domingo, para o mesmo grupo, há um Torreense-Académico de Viseu, sendo que o Famalicão folga nesta primeira ronda.