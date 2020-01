Declarações do médio do V. Guimarães, André André, à SportTV, após a derrota ante o FC Porto, por 2-1, em Braga, no jogo da meia-final da Taça da Liga:

«Custa muito sair daqui derrotado, não só pelo último lance [ndr: golo anulado a João Pedro nos últimos segundos pelo vídeo-árbitro], mas pelo jogo que fizemos, um grande jogo. Não sei mesmo o que dizer. Estivemos a ver o lance [do golo anulado], fico na dúvida. Acho que não merecíamos isto. Estamos muito tristes. Agradecer aos adeptos, foram incríveis. Gostávamos de ter dado a vitória.»

«Quando se faz um golo, é importante consolidar e sofremos golo de seguida, mas depois recuperámos e, numa bola em profundidade, o FC Porto faz o segundo golo. Acima de tudo, realçar a entrega, fizemos o que tínhamos planeado para o jogo, estivemos bem e custa muito perder assim.»

«São competições diferentes, queríamos vencer, estávamos aqui para chegar à final e ganhar a Taça da Liga. Caiu esta, temos o campeonato, é a nossa prioridade e gostávamos de vencer. Custa muito perder desta maneira.»