Quarta tentativa para o FC Porto por as mãos na Taça da Liga. Os dragões estão na final após ter batido o Vitória de Guimarães (1-2) num jogo de loucos que acabou com o VAR a anular aquele que seria o golo do empate aos vimaranenses no último lance do encontro. O FC Porto esteve a perder mas deu a volta ao marcador em nove minutos.

Pelo segundo ano consecutivo o FC Porto marca presença na final, em Braga, marcando encontro com os guerreiros na final do próximo sábado. O embate foi equilibrado, as duas equipas gladiaram-se e o Vitória adiantou-se no marcador de grande penalidade.

A reação azul e branca à desvantagem assinalou o melhor momento de um FC Porto que não teve Danilo mas que teve uma alma enorme para dar a cambalhota no marcador, congelando depois o jogo. Sofreu no último instante, mas o VAR salvou a equipa de Conceição.

Timidez foi-se esfumando

V. Guimarães e FC Porto respeitaram-se na segunda meia-final da Taça da Liga, começando por proporcionar um jogo essencialmente tático e encaixado. Os dois conjuntos tiveram no condicionamento à construção de jogo adversária uma das principais prioridades, pelo que o jogo ressentiu-se disso.

Uma bola parada de um lado tentava mexer com o jogo, um lançamento longo fazia por dar um esticão, mas a realidade é que a timidez de parte a parte imperava de forma vincada como principal característica do encontro.

Apenas na reta final da primeira metade a tal timidez começou a esfumar-se, registando-se, finalmente, lances dignos de registo junto das áreas. Douglas fez duas defesas de grau de dificuldade elevado a negar o golo a Marega e Mbemba. No derradeiro lance Davidson atirou por cima quando estava à vontade na área para fazer bem melhor.

Vitória espicaça o dragão

As boas indicações do V. Guimarães no período final da primeira parte mantiveram-se para o segundo tempo, com a equipa de Ivo Vieira a superiorizar-se à de Conceição. Foi mais competente, conseguiu alguns lances de bola parada e cruzamentos perigosos, ameaçando a baliza de Diogo Costa.

Chegou à vantagem ao minuto 65 na transformação de uma grande penalidade por intermédio de Tapsoba. Falta de Soares sobre Bonatini, da marca dos onze metros Tapsoba foi igual a si mesmo. Irrepreensível a bater o guardião azul e branco, adiantando o Vitória no marcador.

Só que o golo do Vitória teve o condão de espicaçar o dragão. Reagiu de pronto o FC Porto, empatou no minuto imediatamente a seguir e deu a volta ao marcador em nove minutos. Alex Telles empatou com um remate de raiva, fortíssimo de pé esquerdo. Depois foi Soares a inventar espaço na direita para servir de bandeja o golo a Soares.

Pele de galinha para fechar

Tentou congelar o jogo o FC Porto, mantendo a sua baliza longe do alcance do Vitória nos derradeiros momentos do jogo. Mas de tanto congelar viu a pele arrepiar-se no derradeiro minuto.

João Pedro fez o empate, o banco do Vitória saltou que nem uma mola nos festejos quando passavam cinco minutos para lá dos noventa. Tudo guardado para os penáltis, mas após ver as imagens por recomendação do VAR, Jorge Sousa sancionou falta sobre Diogo Costa. A alma do dragão respirou de alívio.

O FC Porto está pela quarta vez na final da Taça da Liga, procurando vencer pela primeira vez a competição.