FIGURA: Corona

Está a tornar-se um lateral direito de excelência. Os atributos técnicos são-lhe reconhecidos, as rotinas estão cada vez mais consolidadas e o mexicano cresce de jogo para jogo. Continua forte a nível ofensivo e está um jogador mais responsável defensivamente. Já estava ser um dos melhores, crescendo no jogo quando subiu no terreno após a entrada de Manafá. Rompeu pela direita no segundo golo azul e branco, dando o golo a Soares.

MOMENTO: golo de Alex Telles (65’)

Nem deu tempo ao Vitória de Guimarães para respirar após o golo. Luís Díaz tentou romper pela área mas foi desarmado, a bola sobra redondinha para Alex Telles encher o pé. Remate cruzado e violento para o fundo das redes, importante a não deixar o FC Porto esmorecer após o golo sofrido.

OUTROS DESTAQUES

Tapsoba

Um central de excelência, que secou por completo as unidades mais ofensivas do FC Porto com uma classe assinalável. A mesma classe com que transformou o castigo máximo em golo a adiantar o Vitória no marcador.

Soares

Quase ficava marcado pela negativa ao cometer a grande penalidade que deu a vantagem ao Vitória, mas ainda foi a tempo de se redimir, resolvendo a eliminatória a favor do FC Porto. Golo oportuno a dar a volta ao marcador.

Pepê

O epicentro do jogo do Vitória. A jogar na posição ‘seis’, o médio dá mais capacidade de olhar o jogo de frente ao conjunto de Ivo Vieira. Tem crescido a nível de equilíbrios e esta noite destacou-se, uma vez mais, pela qualidade de passe.

Sérgio Oliveira

O mais incisivo do meio campo azul e branco. Eficaz nas suas ações, foi prático e, por isso, deu mais fluidez ao setor intermediário do que os seus colegas. Bateu vários lances de bola parada com relativo perigo para a área do V. Guimarães.