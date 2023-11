O Raków garantiu a qualificação para os oitavos de final da Taça da Polónia, graças a um triunfo na visita ao LKS Lodz (0-2), após prolongamento.

O campeão polaco, adversário do Sporting na Liga Europa, só conseguiu bater o lanterna-vermelha do campeonato no tempo extra, depois de o LKS Lodz ficar reduzido a dez elementos.

Piotr Janczukowic foi expulso ao minuto 100 e o Raków chegou à vitória com golos de Vladyslav Kochergin (109m) e Ben Lederman (120m).

O Sporting recebe o Raków na próxima quinta-feira, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa.