Com Matheus Pereira (ex-Sporting) e Filip Krovinovic (emprestado pelo Benfica) a titulares, o West Bromwich Albion foi eliminado da Taça de Inglaterra pelo Blackpool, equipa do terceiro escalão de Inglaterra.

O ex-jogador do Sporting assinou, na conversão de um penálti, o 2-2 aos 81 minutos e levou o jogo para prolongamento.

A partida acabou por resolver-se no desempate através da marca dos 11 metros e Matheus Pereira foi o quinto jogador do WBA a bater. Até então, cada equipa tinha falhado dois pontapés e a sobrevivência dos Baggies estava dependente do pé esquerdo do luso-brasileiro. Só que Matheus Pereira atirou para defesa do guardião do Blackpool e o WBA acabou eliminado da Taça de Inglaterra na 3.ª eliminatória.

Também este sábado, o Everton, com André Gomes em campo os 90 minutos, eliminou o Rotherhan United (2.º escalão) após vencer por 2-1 num jogo resolvido no prolongamento com um golo de Abdoulaye Doucoure a passe do ex-FC Porto James Rodríguez.

Já o Leicester, sem Ricardo Pereira, goleou fora o Stoke City por 4-0. Destaque ainda para a vitória do Fulham (com Cavaleiro no onze inicial) sobre o QPR por 2-0 fora de portas.