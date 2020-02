O treinador do Ac. Viseu, Rui Borges, admitiu que o favoritismo está do lado do FC Porto, mas acredita no valor da sua equipa.



«Independentemente de quem jogue, será um FC Porto fortíssimo, até porque já saiu de uma competição que queria ganhar [Taça da Liga] e, mais do que nunca, quer chegar à final para poder ganhar. Há uma determinação grande do grupo e uma ambição grande de continuar a sonhar e de acreditar que é possível» afirmou, em conferência de imprensa.



O técnico do clube viseense acredita que «hoje em dia, no futebol, já não existem tantos papões como antigamente» e deixou uma mensagem seus jogadores: «Aproveitar o momento, com uma paixão enorme pelo jogo. Não temos muito a perder, temos muito a ganhar», referiu.



O treinador lembrou ainda o percurso da sua equipa, salientando que a sua equipa não chegou às meias-finais «por acaso».



O Ac. Viseu, nono classificado da II Liga e FC Porto, segundo classificado da Liga, defrontam-se esta terça-feira a partir das 20h45 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.