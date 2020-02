O FC Porto não registou saídas no plantel nem avançou para contratações no mercado de transferências de janeiro. Sérgio Conceição justifica a decisão com o talento dos jovens que estão na equipa B dos dragões.

«Desde o primeiro dia em que falei no mercado, falei no sentido de que não haveria entradas. Falei sim dos jovens, estava a referir-me ao Vítor Ferreira e a um ou outro jovem que treina regularmente connosco e que tem potencial para fazer parte do plantel. Na minha cabeça estava decidido, e do que fui falando com o presidente, concluímos que estávamos e estamos satisfeitos com o plantel que temos», começou por dizer.

Em conferência de imprensa realizada no Olival, Sérgio Conceição reconheceu que podia perder algum jogador com o pagamento da respetiva cláusula de rescisão, mas tal não veio a acontecer: «Quanto às saídas, nós não controlamos isso porque há cláusulas de rescisão, valores que podem ser batidos. Nesse sentido, é verdade que para nós é sempre um alívio ficarmos com toda a gente no plantel».

«Agora, em termos de entradas, já tinha na minha cabeça que não entraria ninguém. Não fazia sentido entrar alguém tendo à disposição jovens de qualidade que temos na equipa B», concluiu o treinador do FC Porto.



