Declarações de Daniel Ramos, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio Dr. Machado Matos, após o triunfo (1-3) em jogo da Taça de Portugal frente ao Felgueiras:

«Jogo difícil, perante uma equipa que só tinha perdido uma vez até agora. Tem condições para lutar pela subida, provocou muitas dificuldades, daí a incerteza do resultado até ao final. Por aquilo que o adversário fez a diferença de dois golos é exagerada, mas temos de valorizar um todo, os noventa minutos. Se até aos 70 o jogo esteve partido, e equilibrado, a partir daí foi mais Arouca, com o cansaço a vir ao de cima no Felgueiras. Dois golos na parte final foram fruto disso, não quisemos levar o jogo para prolongamento, depois de sofrer o empate, soubemos esperar, ser matreiros e soubemos quando tínhamos de arriscar. Tivemos jogadores que entraram bem, com boa capacidade de resposta e fomos justos vencedores».

[O que disse aos adeptos no final?] «Agradeci, e agradeço aos adeptos mais uma vez. Não foram muitos, mas foram bons e ajudaram-nos hoje. Pedi, com humildade, apoio para o jogo de sexta-feira, precisamos de recuperar posições no campeonato e o jogo de sexta é importante. No próximo jogo, de sexta-feira, queremos ter o apoio dos nossos adeptos com o Moreirense, os nossos jogos em casa não têm sido bons, mas precisamos da ajuda deles e precisamos de entrar em sintonia com eles como no início da época».