No lançamento do (re)encontro com o Sp. Braga, desta feita a contar para os “oitavos” da Taça de Portugal, Roger Schmidt voltou a abrir as portas da equipa principal aos talentos formados no Seixal.

«Há sempre potencial na formação para surgirem surpresas, temos muitos jogadores – não só o João Neves e o António Silva, que já parece muito experiente mas tem apenas 20 anos», começou por lembrar o técnico alemão.

Recorrendo aos casos de Morato, Florentino e Tomás Araújo, o qual elogiou como defesa central, Roger Schmidt explicou que esta gestão resulta da «filosofia» do clube, mas também da necessidade de colmatar ausências.

«Estamos sempre abertos a receber novos jovens jogadores, essa é a filosofia do Benfica. O nosso plantel não é muito grande e, por isso, também abrimos espaço para os jogadores da formação», rematou.

No boletim clínico do Benfica continuam Bah, Tengstedt, Neres e Bernat. Quanto a Artur Jorge, o técnico do Sp. Braga conta com todos os jogadores.

Depois de vencer em casa do Sp. Braga, em dezembro, para a Liga, o Benfica recebe os minhotos esta quarta-feira. Encontro agendado para as 20h45.