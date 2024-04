Mais um dérbi escaldante entre os «eternos» rivais da Segunda Circular! O Benfica e o Sporting para disputar entre si, esta terça-feira, uma das vagas na final da Taça de Portugal.

O jogo, referente à 2.ª mão das «meias», arranca às 20h45, no Estádio da Luz, e poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.

Com o Sporting na frente da eliminatória, mesmo que pela margem mínima (2-1), Rúben Amorim confirmou a presença do capitão Coates no dérbi, mas continua com Antonio Adán e Pedro Gonçalves de fora, ambos por lesão.

Por outro lado, o Benfica vai a campo com todas as armas possíveis - apenas Tiago Gouveia poderá falhar, devido a uma entorse que o afastou da receção ao Chaves. Depois de cumprir um jogo de castigo por acumulação de amarelos, António Silva deverá voltar ao onze e juntar-se ao capitão Otamendi. No meio-campo, Roger Schmidt tem optado pela dupla João Neves e Florentino, mas Kökcü também já voltou a ser convocado e poderá ser opção como titular.

