O Dumiense, equipa do Campeonato de Portugal, desloca-se no domingo (16h00) ao Estádio de Alvalade para defrontar o Sporting na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

«Queríamos defrontar um ‘grande’ e jogar fora. Só temos de desfrutar este momento. Muitos dos nossos atletas nunca jogaram com 15 ou 20 mil pessoas nas bancadas, e agora vão enfrentar jogadores que veem todas as semanas na televisão. Que seja uma motivação para trabalharem e estarem mais vezes nestes grandes palcos», diz o treinador da equipa do concelho de Braga, Fábio Oliveira.

O técnico de 34 anos não poupou elogios ao seu homólogo leonino, Ruben Amorim: «Vamos jogar aquilo que o Sporting nos deixar. Temos um adversário de muita valia, que para mim é a melhor equipa a jogar em Portugal, com um treinador que vai marcar uma geração, tal como o José Mourinho o fez há alguns anos atrás. Apesar de não o conhecer pessoalmente, tenho estima pelo Ruben Amorim e sigo muito o que ele faz.»

«A nossa realidade é o Campeonato de Portugal, e é nisso que temos de estar muito focados. Quando ganhámos ao AVS, na Taça, foi uma grande festa, mas depois, nas três semanas seguintes, caímos para último. Neste jogo, cabe-nos honrar os adeptos, que estão pouco satisfeitos com as recentes prestações, e os nossos pais que estarão nas bancadas a verem-nos num grande jogo», concluiu Fábio Oliveira.

O médio Bruno Silva, que representou o Sporting nas camadas jovens, encara o encontro com natural entusiasmo: «Neste momento, sabemos a situação que estamos a viver no campeonato, mas o foco é neste jogo da Taça, que nos pode dar motivação para o objetivo principal. Temos agora de aproveitar o facto de competirmos frente a grandes jogadores.»