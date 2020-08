Está a ser ultimada a preparação do relvado do relvado do Estádio Cidade de Coimbra, palco da final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, marcada para este sábado (20h45).

Numa imagem publicada através da sua conta oficial na rede social Instagram, a empresta responsável pela manutenção do piso, a RED, mostra a relva a ser regada, assegurando que está tudo pronto para receber o encontro entre águias e dragões, o último duelo oficial da época 2019/2020 em Portugal.

Recorde-se que, na sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entidade que rege a competição, assegurou que o «relvado de Coimbra dá totais garantias para a final da Taça». Esta reação surgiu após a SIC ter divulgado, antes, imagens aéreas que mostravam várias zonas com pouca relva.