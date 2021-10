Declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, na sala de imprensa do Estádio Dr. Machado Matos, em Felgueiras, após o triunfo sobre o Felgueiras (0-1) na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Esperava esta dificuldade, o Felgueiras é uma equipa bem trabalhada, tem jogadores interessantes e, acima de tudo, é uma equipa rotinada. Por outro lado, sabíamos da dificuldade que iriamos ter, estreamos quatro jogadores no onze, o que nos intranquiliza, mas tenho de o fazer, porque é preciso errar para se crescer. Felizmente pudemos errar e ganhar o jogo, era esse o objetivo».

«Tenho estado todas as jornadas a colocar um jogador novo, conseguimos fechar jogadores no fim do mercado, o que dá uma dificuldade tremenda, rotinar uma equipa em competição. Estamos a fazer a nossa pré-época em competição. Nos pontos não me posso queixar, nas exibições estamos a sentir e vamos sentir nas próximas jornadas».