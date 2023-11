Tiago Quaresma, treinador da Camacha em declarações aos jornalistas, após a derrota frente ao Famalicão, por 5-0, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«[Um resultado natural?] Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil para nós, dada a qualidade do nosso adversário, que é uma das melhores equipas da I Liga, com um dos melhores plantéis. Não entrámos mal no jogo. Nos primeiros 15 minutos conseguimos manter um equilíbrio sem que houvesse grande perigo na nossa baliza, sem conseguir chegar com perigo à baliza do Famalicão. Depois acontece o primeiro golo, que é num erro nosso, e contra estas equipas os erros pagam-se caro.

Reagimos bem depois de sofrer o golo, mas depois ali, numa falta de concentração nossa, o Famalicão acaba por chegar ao segundo golo.

As coisas complicaram-se mais no início da segunda parte. Temos uma bola no poste, que nos poderia colocar dentro do jogo, e imediatamente a seguir o Famalicão faz o terceiro golo. Obviamente a equipa, em termos anímicos, caiu. Fomos procurando chegar ao golo, procurando jogar dentro da nossa ideia, mas acabamos por sofrer mais dois golos já nos descontos em dois contra-ataques.

Vitória justa do Famalicão, mas acho que não merecíamos [a goleada] pela forma como nos comportamos. Os jogadores competiram, trabalharam e entregaram-se ao jogo. Acho que não merecíamos um resultado tão dilatado. Acho que demos uma boa imagem, apesar do resultado. Competimos, mostramos em vários momentos do jogo que conseguimos equilibrar o jogo. Agora é manter o foco na nossa prioridade, que é o Campeonato de Portugal.»