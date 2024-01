Evanilson, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à SportTv2, após a vitória em casa do Estoril, por 4-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

«[15 golos na Taça de Portugal] Fico muito feliz por esta exibição individual e da equipa. Todos trabalharam de forma séria e fizemos um grande jogo. É continuar até ao fim com este pensamento e trabalho que vamos longe.»

«[Equipa deu uma grande resposta] Demos uma resposta fantástica. No jogo passado empatámos, fizemos de tudo, mas não fomos felizes na finalização. Trabalhámos bem e demos uma ótima resposta. É continuar a trabalhar, manter os pés no chão.»

«[Jogou mais sozinho na frente] Senti-me confortável, mas com o Taremi já estou habituado a jogar há muito tempo. Joguei sozinho [na frente], mas tive o apoio de outros grandes jogadores, que ajudaram bastante. A estratégia do mister foi feita no treino e deu tudo certo no jogo.»

«[Este jogo dá confiança para o jogo com o Sp. Braga?] Não podemos deixar cair este trabalho de hoje. É continuar a trabalhar e fazer a mesma coisa, ou melhorar, contra o Sp. Braga.»

«[Pazes feitas com os adeptos?] Fizemos um grande jogo e uma boa exibição. Ganhámos e espero que eles continuem com este apoio como sempre.»