Já são conhecidos os onzes iniciais de FC Porto e Sporting para a final da Taça de Portugal, que arranca às 17h15, no Estádio Nacional do Jamor.

Destaque para a ausência de Pepe do lado dos azuis e brancos e assim desfeita a teoria de Ruben Amorim, que na antevisão ao encontro disse que o internacional português iria ser titular.

Do lado dos campeões nacionais, St. Juste é titular no trio de centrais leoninos, o que também deixa cair por terra a aposta de Sérgio Conceição, que apontava Diomande ao onze inicial do Sporting. Além do central neerlandês, Amorim promove também as titularidades de Geny Catamo e Nuno Santos em simultâneo, algo que não aconteceu muitas vezes esta temporada.

O jogo entre FC Porto e Sporting está marcado para as 17h15 e vai ter a arbitragem de Fábio Veríssimo.

AS EQUIPAS DE FC PORTO E SPORTING:

FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Otávio, Zé Pedro e Wendell; Francisco Conceição, Nico González, Alan Varela e Galeno; Pepê e Evanilson.

SPORTING: Diogo Pinto, St. Juste, Coates e Inácio; Geny Catamo, Morita, Hjulmand e Nuno Santos, Trincão, Gyökeres e Pedro Gonçalves.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Fábio Cardoso, Eustáquio, Romário Baró, Grujic, Gonçalo Borges, Taremi e Namaso.

Suplentes do Sporting: Francisco Silva, Neto, Quaresma, Esgaio, Diomande, Daniel Bragança, Koba, Edwards e Paulinho.