A poucas horas do início da final de Taça de Portugal, o Maisfutebol esteve à conversa com Diogo Batáguas e o irmão Daniel (um do FC Porto e o outro do Sporting), que fizeram as respetivas apostas para o encontro.

Desde uma vitória nas grandes penalidades, favorável aos azuis e brancos (com o golo decisivo de Otávio) até às habituais picardias saudáveis entre irmãos, houve espaço para tudo.

O jogo entre FC Porto e Sporting tem o apito inicial marcado para a as 17h15, no Estádio Nacional. Em caso de vitória, os dragões revalidam o título conquistado nas últimas duas edições, já o Sporting procura juntar a Taça de Portugal ao campeonato e conseguir a chamada «dobradinha».