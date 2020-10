Sortes distintas para as equipas da II Liga que entraram na segunda eliminatória da Taça de Portugal.



Este sábado, o Feirense confirmou a presença na próxima ronda após vencer em casa do União Montemor por 2-0 com golos de João Tavares e de Feliz. Por sua vez, o líder do segundo escalão, o Mafra, foi eliminado de forma surpreendente pelo Fontinhas, nos Açores. Dani Esteves marcou o golo solitário da partida no período de descontos.



O Sporting da Covilhã precisou de recorrer às grandes penalidades para afastar o Caldas, sensação da edição de 2018 da prova Rainha. Após 1-1 em 120 minutos, a equipa do Campeonato de Portugal acabou por desperdiçar um penálti enquanto os serranos converteram com sucesso todas as tentativas (4-5).



Por seu turno, o Vilafranquense goleou o Vidago por 5-1. Rodrigo foi a figura do jogo ao anotar um hat-trick, André Claro e André Dias anotaram os restantes golos do emblema de Vila Franca de Xira.



Já o Penafiel afastou o Esperança de Lagos. Os algarvios até começaram a vencer graças a um golo de Zé Maria, mas os penafidelenses viraram o marcador com tentos de Pedro Soares, Gustavo e Júnior Franco.





Todos os resultados dos jogos da segunda eliminatória já realizados:



Sexta-feira, 09 out:

Sertanense (CP) – Estoril Praia (II), 0-4

Sábado, 10 out:

Caldas (CP) – Sporting da Covilhã (II), 1-1 (1-1 ap, 4-5 gp)

União Montemor (CP) – Feirense (II), 0-2

Vidago (CP) – Vilafranquense (II), 1-5

Ovarense (D) - Oriental Dragon (CP), 1-1 (1-2 ap)

Fontinhas (CP) – Mafra (II), 1-0

Esperança Lagos (CP) – Penafiel (II), 1-3

Estrela da Amadora (CP) - Lusitano Vildemoinhos (CP), 2-0