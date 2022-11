O Arouca venceu de forma esclarecedora em casa do Gil Vicente, por 4-1, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal e deixou os galos pelo caminho. Rafa Mújica apontou um hat trick, enquanto Sema Velásquez marcou o outro golo dos arouquenses, que, pelo meio, permitiram o golo de Vítor Carvalho.

Dizer que este Gil Vicente atravessa uma crise de confiança é claramente redutor. A equipa está em claro estado depressivo, transportou-o do campeonato para a Taça e até o acentuou. No fim de semana, há jogo na Luz e, tendo em conta as circunstâncias, o futuro não se augura risonho. No capítulo ofensivo, os barcelenses mostram bons princípios, querem ser uma equipa com bola e agradável de se ver, mas é demasiado macia e permite muitas ocasiões aos adversários.

Diante deste Arouca, que vinha com o ego em altas depois dos triunfos sobre Sporting e Vizela, o meio-campo gilista foi uma autêntica passadeira vermelha. A velocidade dos homens do ataque arouquense surpreendeu a defensiva dos galos e colocou-a demasiadas vezes em contrapé.

O conjunto de Barcelos está frágil. Na primeira ocasião que concedeu ao Arouca, sofreu. Antony, um dos destaques desta temporada nos arouquenses, teve demasiado tempo e espaço para construir no corredor central e servir Mújica, carrasco dos galos já no encontro do campeonato.

Apesar das contrariedades, o Gil conseguiu responder, assentado no orgulho, uma das características que ainda não desapareceu na equipa. Depois do 1-0, criou várias ocasiões. Carraça testou João Valido, Murilo fez abanar a baliza com um remate ao poste e, por fim, chegou o golo. Na sequência de uma bola parada, Fujimoto serviu Vítor Carvalho, que na recarga a um remate defendido por Valido, deixou o marcador empatado.

Mas a cena dos primeiros minutos viria a repetir-se. O Arouca aumentava a aceleração na frente e os defesas gilistas não tinham ritmo para acompanhar.

Mújica, de resto, parece gostar de marcar aos galos e bisou no encontro, respondendo no segundo poste a uma bola exemplarmente colocada por Arsénio.

Carlos Cunha identificou o problema do Gil no meio-campo e colocou Arbujania para a segunda parte, retirando Vítor Carvalho, autor do primeiro golo. O problema é que os gilistas perderam agressividade e a estratégia de Armando Evangelista ganhou ainda mais força.

A viverem momento tão antagónicos, é natural que a sorte sorria mais vezes ao Arouca e invada a porta do Gil Vicente com maior regularidade.

Foi isso que se viu no terceiro golo dos arouquenses, que fechou as contas deste encontro da quarta eliminatória. David Simão tentou o remate de longe, a bola até saiu com pouca força, mas Mújica estava no sítio certo para ganhar o ressalto e atirar para o fundo das redes.

Depois, falou mais alto o coração do que a razão. O Gil atirou-se com poucas precauções para o ataque e sofreu vários sustos com os ataques dos lobos de Arouca. A falta de capacidade racional evidenciou-se já mesmo nos últimos minutos, quando os anfitriões ficaram reduzidos a nove. Primeiro, foi Kevin Medina a agarrar Arsénio, quando este seguia com via aberta para a baliza de Kritciuk e a ver cartão vermelho. Depois, foi Lucas Cunha a perder a cabeça e a atingir com violência Tiago Esgaio, recebendo ordem de expulsão.

O Gil Vicente cai na quarta eliminatória da Taça e fica bem estendido no chão. Por sua vez, a «Mújica» que o Arouca apresentou em Barcelos faz suspirar por palcos maiores. Mérito seja dado ao trabalho de Armando Evangelista.

Como nota final, fica ainda uma curiosidade: o Arouca tem no Gil Vicente uma presa fácil, já que nunca perdeu com os gilistas. Em 12 jogos, este foi o oitavo triunfo.