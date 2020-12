Por: Nuno Oliveira

Declarações do treinador da União de Leiria, Hélder Pereira, na sala de imprensa do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, após a eliminação na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ante o Gil Vicente (0-3):

«Entrámos muito bem no jogo, mas sofremos dois golos numa fase em que não poderia ter acontecido. Na segunda parte tentámos entrar no jogo. O que fizemos na segunda parte dá-me confiança para o futuro. Não podemos esquecer que estivemos 15 dias sem treinar. O guarda-redes do Gil Vicente foi um dos melhores elementos da sua equipa.»