O Sporting de Braga defronta o Portimonense a partir das 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Portimão, em encontro referente à 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Artur Jorge não quer que a goleada por 6-1 para a Liga sirva de fator de relaxamento para a sua equipa.

«Espero um jogo decisivo e, por isso, muito difícil, não olhando para o nosso último confronto como referência. Ganhámos com toda a justiça, mas o jogo de Portimão vai exigir muito de nós e considero que vai ser mais difícil [do que em Braga] e vamos ter que fazer muito mais para seguirmos em frente, que é o nosso objetivo», diz on técnico.

Depois de visitar o Portimonense, o Sp. Braga recebe o Union Berlim para a Liga dos Campeões: «Não falámos sequer desse adversário, sabemos da dificuldade que vamos ter no espaço de cinco dias, serão duas finais autênticas para seguirmos na Taça de Portugal e continuarmos a sonhar com a Liga dos Campeões.»

«Temos hoje oito ou nove internacionais a estarem regularmente integrados nas suas seleções. Somos o 29.º clube em termos de ranking [segundo a última atualização da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol] e é isso que queremos em termos de trabalho. Por outro lado, causa-me mais preocupações, porque, de todos os clubes portugueses, fomos os que tivemos jogadores a alinharem mais minutos. Temos a intenção de gerir e perceber o estado de cada um, porque vamos precisar de todos na máxima força em Portimão», diz o técnico.

Artur Jorge foi ainda questionado sobre Rodrigo Gomes, ala direito que tem estado em plano de destaque no Estoril e na seleção sub-21: «É um dos casos de sucesso dos jogadores que foram emprestados, tem jogado com regularidade e tem-no feito bem no Estoril e na seleção nacional [sub-21], é uma questão de tempo o regresso a Braga.»