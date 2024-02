Declarações de Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (3-1) frente ao Vitória de Guimarães, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal:

«Primeiro queria dar uma palavra aos nossos adeptos, que estiveram aqui em bom número e foram sempre apoiando mesmo o resultado sendo desfavorável. Quem viu este jogo, e teve quase duas partes, os primeiros dez minutos e depois os outros oitenta, viu que o Gil Vicente sofreu dois golos que têm de ser evitados, foram algo consentidos, mas acabámos por reagir bem, reduzimos e estivemos perto do empate pelo Alipour. Acabámos por sofrer o terceiro golo. São erros de detalhe, de pormenor, que vou falando que numa equipa mais experiente poderia ser diferente. Falámos ao intervalo que marcado um golo poderíamos entrar no jogo, acho que fizemos uma segunda parte fantástica, com uma bola ao ferro e várias defesas do Charles. Ficamos tristes com a derrota, mas contentes pelas coisas boas que fizemos. Passa o Vitória, parabéns e felicidades, penso que levamos deste jogo coisas boas para o campeonato».

[Muitas mudanças no onze] «Mudámos alguns jogadores até porque alguns estavam condicionados e não podiam jogar. Os jogadores que jogaram merecem, porque têm trabalhado de forma fantástica, fico contente pelos jogadores que jogaram, acreditamos nos jogadores e deram uma demonstração cabal da qualidade de jogo. Independentemente de quem jogar sabem o que têm de fazer, o que é significado de maturidade enquanto equipa».

[Eficácia determinante?] «As oportunidades que o Vitória teve acabou por marcar, nós tivemos muitas oportunidades, mas não marcámos. Estamos tristes pela eliminação, em ano de centenário queríamos chegar às meias-finais, mas estamos contentes pelas muitas coisas boas que fizemos durante o jogo».