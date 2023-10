Careca, jogador do Lusitânia, na flash interview à Sport Tv, após a derrota por 4-1 na receção ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«Sabíamos que íamos ter um jogo muito complicado, perante o Benfica que se calhar é o melhor clube a nível nacional, conhecido mundialmente, mas provámos que quisemos jogar um bom futebol e superámos as nossas expectativas.

[Que expectativas tinha?] Saímos com sensações boas, porque queríamos defrontar os melhores e vieram praticamente com a equipa principal. Acho que nos batemos bem.

[Satisfeito com a resposta do Lusitânia?] Muito satisfeito com os meus colegas, a trabalhar assim vamos estar mais perto de ganhar.

[Que campeonato podemos esperar do Lusitânia?] Agora, cair na realidade e entrar em todos os jogos com a sensação de dever cumprido e batermo-nos de igual para igual com todas as equipas para estarmos mais perto de ganhar.

[Casa cheia nos Açores] É o sonho de qualquer jogador. Apesar das condições [meteorológicas] não serem as melhores, foi merecido. Foi um prémio ter casa cheia e jogar perante estas pessoas.»