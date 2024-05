A Polícia de Segurança Pública (PSP) garantiu, esta sexta-feira, que tem à disposição «todo o dispositivo necessário» para ser realizada em segurança a final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Sporting.

«Posso dizer que a PSP tem para este evento, como é normal neste tipo de espetáculo, todas as valências que são normais empenhar. Temos as patrulhas, a vertente do trânsito, as forças de intervenção rápida, o corpo de intervenção, equipa de ativação de explosivos, equipa de investigação criminal… todas as valências estarão aqui, preparadas, para que este evento, mais uma final da Taça de Portugal, decorra com sucesso e segurança», explicou Carla Duarte.

Além disso, a comandante da Divisão Policial de Oeiras da PSP afirmou que estão reunidas as condições para que os adeptos de FC Porto e Sporting possam coexistir nas proximidades do Estádio Nacional, em Oeiras.

«Temos cá todo o dispositivo que é necessário para receber os adeptos de ambos os clubes, das equipas e dos grupos organizados de adeptos, e estamos preparados para ter esse dispositivo pronto para receber todo o público. Relativamente a entradas tardias, como já aconselhámos e os clubes também, os adeptos devem vir com a devida antecedência e queremos acreditar que entrem, e que conseguiremos certamente que assistam ao jogo tranquilamente no seu lugar», acrescentou Carla Duarte.

O jogo entre FC Porto e Sporting está marcado para as 17h15 deste domingo e vai ter a arbitragem de Fábio Veríssimo.