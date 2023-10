Ricardo Pessoa, treinador do Lusitânia, na flash interview à Sport Tv, após a derrota por 4-1 na receção ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

«[Era esta a reposta de que estava à espera?] Ontem, ouvi um comentador a dizer que o Benfica vinha aqui fazer recuperação ativa. É uma falta de respeito para nós e para o próprio Benfica. De um lado e do outro estão atletas que querem dar o seu melhor e esses comentários depreciativos não ficam bem e é por isso que o futebol português às vezes é comentado de forma negativa. Não posso permitir que faltem ao respeito aos nossos jogadores.

Viu-se que o Benfica veio aqui fazer um jogo que não foi fácil. Esta era a reposta que eu queria da minha equipa, demonstrou bom futebol. Era um dos principais motivos para querermos tanto este jogo. Demonstrámos bom futebol, tentámos dificultar a tarefa ao Benfica, obviamente é um justo vencedor, foi mais forte. Estou muito satisfeito com o que os meus jogadores fizeram, não se inibiram de fazer o que costumamos fazer todos os fim de semana, principalmente na primeira parte, porque na segunda o cansaço começou a cumular, com o terreno complicado, mas este resultado não belisca em anda o que foi feito pelos jogadores.

Às vezes vemos equipas da primeira divisão perderem por resultados mais desnivelados com Benfica, FC Porto e Sporting. O que fizemos hoje foi fantástico.

[Prometeu e cumpriu não trazer o autocarro. Que lições tira do jogo?] A primeira lição que tiro é que não devo mudar a nossa ideia, devemos continuar no nosso processo. Depois, tenho rapaziada com qualidade para outros palcos. Demonstraram isso. É esta a ideia que queremos para o Lusitânia e foi para isto que nos propusemos para ajudar o clube a crescer. A quarta é que as pessoas se divirtam a ver o Lusitânia a jogar, que venham ver um grande espetáculo de futebol, que é o que gostam as pessoas e os meus jogadores entraram nesse espetáculo.

[Estádio cheio] É isto que gostamos de sentir, esta adrenalina e emoção. Foi a verdadeira festa da Taça. Foi um comportamento exemplar de toda a gente e gostaríamos de ter mais vezes este ambiente. Vamos trabalhar para que isso seja possível.»