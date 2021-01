Declarações de Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, na sala de imprensa do Parque de Jogo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo sobre o Moreirense, que leva o Moreirense à melhor participação de sempre na Taça de Portugal:

«É mais uma conquista, mais um marco histórico. Trata-se de uma satisfação, não pessoal, mas coletiva porque era algo que o grupo queria, para nos valorizarmos e sermos mais vistos como um clube de primeira. Esta é uma pequena grande conquista que fica para a história. Se pudermos vamos continuar a fazer história. Fizemos por vencer, considero que a equipa que mais determinação e objetividade colocou no jogo foi a equipa que venceu».

«Modifiquei muito o onze inicial, mas fiz isso com total convicção de que tenho uma equipa competente. É sinal que o plantel é equilibrado e tem capacidade para, independentemente do onze, dar resposta».

[Alterações devolveram o Santa Clara ao jogo?] «Com as substituições, para além de refrescar, pensamos que podemos trazer algo ao jogo. Com o Carlos quisemos mais capacidade área, mais luta, passando o Ukra para o lado esquerdo, um jogador de transporte. Com o refrescar depois do Nené foi uma lógica de refrescar mas a pensar no que é importante para o jogo, porque o jogo podia passar por uma bola parada, por duelos. Felizmente resultou e foi bom para a equipa».

[Próximo adversário?] «Braga ou Torreense será o nosso próximo adversário. Vamos aguardar, pensar agora no campeonato».