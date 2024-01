O sorteio da fase final da Taça de Portugal deixou em perspetiva um dérbi a duas mãos na meia-final entre Sporting e Benfica.

Veja como foi o sorteio em direto

Para isso, o Benfica terá de vencer em Vizela, nos quartos de final, enquanto o Sporting terá de bater a União de Leiria, da II Liga, na próxima ronda.

Recordamos que o Benfica já venceu este ano em Vizela (2-1), para a Liga, ainda em setembro, com golos de Musa e Di María, enquanto Samu reduziu a diferença na conversão de um penálti.

O FC Porto, atual detentor do troféu, vai defrontar o Santa Clara, nos Açores, e, em caso de sucesso, já sabe que irá discutir uma vaga na final com o vencedor do embate minhoto entre Vitória e Gil Vicente.

Resultado do sorteio que definiu o caminho para a final

Jogos dos quartos de final

Jogo 1: Vitória Guimarães-Gil Vicente

Jogo 2: Vizela-Benfica

Jogo 3: Santa Clara-FC Porto

Jogo 4: União Leiria-Sporting

Meias-finais:

Vencedor do Jogo 1 com o Vencedor do Jogo 3

Vencedor do Jogo 4 e Vencedor do Jogo 2

Final: 26 de maio, no Estádio Nacional