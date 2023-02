Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo nas grandes penalidades sobre o Benfica, que vale aos bracarenses passagem às meias-finais da Taça de Portugal:

[Quando sentou que ia vencer a eliminatória?] «No último penálti do Al Musrati, foi aí que teve a certeza que tínhamos conseguido, porque foi muito difícil. Foi um bom espetáculo de futebol, 120 minutos que foram muito longos para nós, que vamos jogar já daqui a três dias. Foi um jogo equilibrado, com um lance de bola parada a desbloquear a favor do Benfica. Depois a expulsão cai para o nosso lado, não digo que nos facilitou a tarefa, mas deu conforto e fomos uma equipa muito mais capaz a partir desse momento. Marcámos logo a seguir, tivemos muito mais domínio».

[O que faltou para resolverem o jogo antes dos penáltis?] «Para além do mérito do adversário, temos que reconhecer, creio que nos faltou velocidade para ferir o Benfica. Conseguimos circular pelos corredores, mas faltou a velocidade certa para criar oportunidades. Estou orgulhoso por ter este grupo de homens e atletas que têm um comportamento e uma ambição impagável, foram bravos, lutámos, formos até à exaustão para ultrapassar mais uma eliminatória e estamos satisfeitos com isso».

[Desgaste físico pode pesar já para o próximo jogo?] «Espero que não, em contraponto com a parte anímica. Ganhar é importante e dá bem-estar para além do que é a nossa capacidade física. Estamos preparados e vamos recuperar para podermos voltar ao campeonato e ser competitivos na Madeira e vencer o jogo».

[Favorito a chegar à final] «Não é justo para quem quer que seja falar de favoritos. É uma meia-final, são dois jogos, ainda hoje vi essa equipa eliminar um adversário da primeira. Hoje demos um passo, temos de ser capazes de dar mais e melhor para chegar à final. Temos o Nacional pela frente, dois jogos, temos de fazer mais e melhor para chegar à final».

[Pizzi saiu por estratégia ou por lesão?] «Estrategicamente pensei em mudar, em ter um jogador mais vertical, como é o caso do Bruma».