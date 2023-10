A FIGURA: Rony Lopes

Um dos reforços sonantes do Sp. Braga para esta temporada, proveniente do Troyes, o extremo chegou já com a época em curso e procura mostrar-se perante a concorrência de nomes como Bruma e Álvaro Djaló. Aproveitou o jogo da Taça de Portugal, mesmo com um emblema de quarto escalão, para se mostrar. Marcou logo aos dez minutos o golo inaugural, e assinou ainda uma série de lances promissores.

O MOMENTO: Djaló precisou de três minutos (62’)

Com o jogo morno, o Rebordosa estava reduzido a dez e o Sp. Braga não carregava, Artur Jorge foi ao banco buscar artilharia. Pipo, capitão da equipa da casa, quis sair a jogar em zona proibida, mas perdeu o esférico. Apenas três minutos após ter entrado, Álvaro Djaló enquadrou-se com a baliza e rematou com as medidas certas para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Tó Jó

A jogar à frente da defesa, o experiente médio de 33 anos, foi um dos principais pontos de equilíbrio do Rebordosa. Ocupou bem os espaços, ajudou a organizar o processo defensivo e foi, ao mesmo tempo, criterioso no auxílio ao ataque.

Álvaro Djaló

Um dos destaques do Sp. Braga neste arranque de temporada, o extremo espanhol entrou e marcou. Remate pleno de intenção, com tranquilidade, com selo de golo, a dar colorido ao jogo arsenalista.

Miguel Mota

Com apenas vinte anos, contando com uma passagem pelo Benfica nas camadas jovens, o jogador cedido pelo Paços foi dos mais espevitados do conjunto do Campeonato de Portugal. A dez minutos do intervalo lançou-se em jogada individual, deixando vários adversários para trás.

André Horta

Pautou o jogo do Sp. Braga com critério e com momentos em que deixou um pouco do seu perfume. Sem tantos minutos como seria de esperar esta época, o médio foi dos que teve mais bola em Rebordosa.