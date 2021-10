Nuno Oliveira, treinador do Belenenses, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (0-4), no Estádio do Restelo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

[Um golo logo abrir condicionou o Belenenses?]

- Acho que nos condicionou mais em termos de resultado do que propriamente na postura da equipa. Tive algum receio quando foi esse golo que deitássemos a perder tudo, a confiança e a postura que a equipa devia ter no jogo, mas o que depois acabei por evidenciar é que os rapazes tiveram uma resposta muito boa e acabaram por fazer uma primeira parte com bastante qualidade e a deixar uma imagem muito boa. Mas a nível de resultado condicionou-nos bastante porque a nossa grande chance passava por marcar primeiro do que o Sporting e não com eles a marcar primeiro.

[Equipa sai mais confiante?]

- Trabalhamos durante estas duas semanas a questão mental, qualquer fosse o resultado, a ganhar, a empatar ou a perder, queria que os jogadores mostrassem essa imagem do que o Belenenses vai ser daqui para a frente. Acabou por ser o Ruben a entrar no lugar do Botas.

[O Belenenses merece voltar a outros palcos?]

- Sim, sem duvida. Nós aqui no Belenenses não descuramos em nada os nossos objetivos. Este ano queremos subir de divisão para o ano estarmos na Liga 3. Temos uma semana em que temos de cair outra vez com os pés na realidade. Temos de mudar outra vez o chip para voltarmos a somar pontos no campeonato.

[Está na quarta temporada no Belenenses, qual foi a sensação de ver o Restelo com tantos adeptos?]

- É ótimo, é fantástico. Eu sentir, é irrelevante, mas para o Belenenses, que joga no Restelo e que rejeita imitações, é uma prova que está vivo. Foi uma prova de vida o que aconteceu hoje aqui. O sentimento que temos aqui é que podemos ter uma lotação muito boa, é uma prova dada do que o é Belenenses e o que vai ser o Belenenses daqui para afrente.

[Como viu a entrada de André Frias sobre Porro?]

- Ainda não vi o lance. Só perguntei ao Ruben sobre a gravidade. Esperemos que seja, como ele diz, só um susto. Relativamente ao jogador, conheço o atleta e sei que não tem maldade. Pode ter entrado fora do timing, mas não teve maldade. Tinha acabado de entrar no jogo, viu um amarelo, depois cometeu o penalti e é expulso. Estava desgastado com isso e também pela lesão que provocou ao colega. Vai ser mais um a desejar as melhoras ao Porro.