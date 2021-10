Samuel Santos, treinador adjunto do Belenenses, em declarações à TVI após a derrota frente ao Sporting:



«Pelo que foi o jogo, o resultado é demasiado dilatado. Sofremos um golo muito cedo, mas deixámos uma excelente imagem e a criar algumas oportunidades. Dissemos que podíamos quebrar um pouco aos 65/70 minutos, com as substituições, e foi isso que aconteceu.»



«A lesão do Porro? Certamente que o Frias não se sente bem. Essas coisas acontecem. O Frias não está feliz, mas é uma situação normal e ele tem de lidar com isso. Espero que o Porro tenha rápidas melhoras.»



«Foi um jogo fantástico, um ambiente incrível, mas já estamos a pensar no Loures.»