Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da TVI24, após a goleada aplicada ao Belenenses (4-0), no Restelo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:



«Os jogos nunca estão resolvidos seja contra quem for. Poderíamos ter resolvido mais cedo. Esta conversa começa a ser recorrente, mas é o que tem acontecido nos jogos. O segundo golo entrou e tornou-se tudo mais fácil. Não tivemos um futebol tão fluído, mas tivemos muitas mudanças no onze inicial. Houve alguma falta de ligação, o que é normal. Dominámos o jogo, como era a nossa obrigação, e ganhámos o jogo.»



[Exibições de Ugarte e Esteves]: «O Virgínia esteve muito calmo, bem com a bola nos pés e a sair na profundidade. O Gonçalo tem muito talento, é uma aposta nossa. Sabemos que podemos perder jogadores em qualquer mercado e ele é claramente o futuro do Sporting naquela posição. Há mais jogadores na formação, mas o Esteves está à frente de todos. Vejo-o a evoluir normalmente. Pode e deve evoluir muito. Ainda facilita, é normal, por isso é que é tão irreverente. Vai crescer e é o futuro do Sporting.»

[Lesão do Porro?]: «O Porro sofreu uma entrada por trás. Está no balneário e temos de vê-lo. Se não tiver o Porro, terá de jogar outro. Temos o Esgaio, o Esteves e outros jogadores para aquela posição.»



«Voltar ao Restelo? Tenho muitas lembranças deste estádio. Estreei-me aqui como jogador, fiz 100 jogos e fui muito feliz. É sempre especial voltar. Os sportinguistas encheram esta bancada, o que não é normal. Estão a ter uma época acima da equipa e temos de acompanhar o ritmo no apoio que nos estão a dar.



Besiktas? É um jogo para ganhar. É mais um jogo para lutarmos pelos três pontos. Precisamos dos pontos. Já temos duas derrotas e é importante fazer pontos. Ganhar o jogo é o nosso objetivo.»