O presidente da SAD do Desportivo de Chaves garantiu estar disponível para ceder o Estádio Municipal ao vizinho Vilar de Perdizes, que vai defrontar o FC Porto na terceira pré-eliminatória da Taça de Portugal.

«Estamos disponíveis para poder ceder o estádio ao Vilar de Perdizes, da mesma forma que emprestamos o Complexo para realizar os jogos do Campeonato de Portugal», afirmou à agência Lusa Francisco José Carvalho, referindo-se precisamente ao Vilar de Perdizes, que tem jogado no Complexo Desportivo Francisco Carvalho, em Chaves.

O presidente do Vilar de Perdizes reconheceu ser «impossível» defrontar o FC Porto em casa, uma vez que o campo não tem as medidas oficiais exigidas nem para o Campeonato de Portugal.

«Será um jogo da Taça de Portugal com um grande, que vai trazer muitos adeptos, um jogo importante para Trás-os-Montes. Por isso, estamos aqui para cooperar com o Vilar de Perdizes e com todos os clubes da nossa região», reiterou o dirigente.