Declarações do jogador do Leça, Materazi, na flash interview da CNN Portugal, após a derrota frente ao Sporting (4-0), em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal:

[Leitura do jogo] «Sim, as dificuldades foram as que esperávamos, é o campeão nacional em título. Acreditámos nas nossas possibilidades e fizemos por demonstrar isso. Demonstrámos um grande carácter enquanto equipa e por momentos conseguimos jogar de igual para igual com o Sporting. Foi um prazer para nós e para os adeptos podermos vivenciar este jogo.

[Dois golos na primeira parte afetaram muito?] A ideia era retardar ao máximo o golo ao Sporting e marcarmos nós primeiro. O golo aos dez minutos mexeu com a estratégia. Mas estivemos fortes emocionalmente, esteve segura e provou a qualidade e a competência que tem.

[Marcar golo era especial] Sim, creio que os números são exagerados, não merecíamos perder por 4-0. Conseguimos ter ocasiões, mas é difícil igualar o poderio do Sporting. Mas tentámos ser o mais sérios possível.

[Resto da época] O nosso principal objetivo é o nosso campeonato, a Taça é um prémio que todos merecemos. Foi uma caminhada fantástica. Quanto ao campeonato, vamos preparar as próximas batalhas, esse é que o nosso objetivo.»