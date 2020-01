João Pedro Sousa espera um Paços de Ferreira forte, competitivo e diferente daquele que o Famalicão enfrentou durante a primeira volta da Liga – vitória para os famalicenses por 4-2.

O técnico de 48 anos fez a antevisão ao encontro com os pacenses para a Taça de Portugal e confessou que a sua equipa está preparada para os perigos do adversário.

«Estamos à espera de um Paços de Ferreira forte, diferente do Paços que nos visitou em Famalicão para a Liga. É competitivo, apesar de algumas baixas. Muito organizado, como sempre, com um futebol muito objetivo e pragmático. Vai ser um jogo extremamente difícil, para uma competição importante. Mas nós preparámo-nos bem», afirmou, citado pela Lusa.

João Pedro Sousa diz que o Famalicão está recuperado depois do jogo com o Boavista no sábado e frisa a motivação do clube em qualquer competição.

«A motivação dos jogadores do Famalicão, seja em que competição for, tem de ser a de estar hiper-motivados, essa questão nem se coloca. Esta é uma competição difícil, diferente, não se pode comparar com essa época, mas se acabar da mesma maneira para mim fico satisfeito. O nosso objetivo é disputar todos os jogos para ganhar, preparamo-nos para isso e o nosso objetivo é passar às meias-finais», atirou.

O Famalicão desloca-se ao terreno do Paços de Ferreira esta quarta-feira, às 20h00, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.