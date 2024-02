O Santa Clara-FC Porto, interrompido devido ao estado do relvado, alagado, do Estádio de São Miguel, não vai ser reatado nesta quinta-feira, confirmou o Maisfutebol.

Isso só foi possível porque os clubes chegaram a um entendimento, sendo que nesta altura ainda está a ser discutida uma nova data para a conclusão do jogo interrompido aos 27 minutos.

O Regulamento da Taça de Portugal delibera que os jogos não iniciado ou não concluídos - «por qualquer razão» - devem iniciar-se ou reiniciar-se «no mesmo local e à mesma hora do dia imediatamente a seguir»: neste caso concreto, às 16h00 (15h00) locais de quinta-feira.

No entanto, há duas exceções: se houve acordo expresso pelos clubes no relatório de jogo, com definição de data, hora e local (a validar pela FPF) ou se um dos clubes participantes no jogo em causa tiver agendado um jogo das competições europeias para a semana seguinte.

A janela de 27 a 29 de fevereiro é a única disponível nas próximas semanas para o FC Porto, mas esse é o período designado para a realização da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, que terá de ser, inevitavelmente, adiada pela FPF.

(artigo em atualização)