O FC Porto venceu esta terça-feira o Varzim por 2-1, no Estádio do Dragão, nos quartos de final da Taça de Portugal, vitória que vale o apuramento para as meias-finais da prova rainha do futebol português.

Os três golos surgiram na primeira parte, com o FC Porto a adiantar-se no marcador aos 28 minutos, por Tiquinho Soares. Na resposta, o Varzim fez o 1-1 num golaço de Hugo Gomes, de livre, combinado com Frédéric Maciel, ao minuto 34.

O que seria o golo da vitória azul e branca foi apontado por Iván Marcano, aos 41 minutos.

Nas meias-finais, o FC Porto vai defrontar o vencedor do encontro entre o Académico de Viseu e o Canelas 2010, numa eliminatória a ser disputada a dois jogos.