O Leixões venceu este sábado o Oriental Dragon, do Campeonato de Portugal, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, realizado na Moita.

Mesmo a jogar em inferioridade numérica desde os 60 minutos com a expulsão de Kiki por acumulação de cartões amarelos – e reduzido a nove com a expulsão de Encada no prolongamento, o Leixões levou a melhor, mas só no desempate por grandes penalidades, já que o marcador não quis sair do 0-0.

A equipa da II Liga, que também viu o treinador João Eusébio ser expulso, venceu então por 4-3 nos penáltis. O guarda-redes Tiago Silva foi decisivo, ao travar os remates de Martim Águas e João Pinto.