Marítimo, Leixões, Nacional, Aves SAD, Lank Vilaverdense, Rebordosa e Elvas asseguraram este sábado a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal.

As equipas da II Liga, de resto, confirmaram o favoritismo. Os verde-rubros venceram em casa do Fabril do Barreiro por 3-1, enquanto o Nacional, num duelo madeirense, bateu o Portosantense por 4-2. Já o Leixões, venceu pela margem mínima em casa do São João de Ver, enquanto o Aves SAD derrotou o Louletano (1-0) com um golo já em período de descontos e o Lank Vilaverdense goleou o Ponte (5-0).

Por seu turno, o Rebordosa eliminou o Tocha e o Elvas afastou o Lanheses.

Resultados da segunda eliminatória da Taça de Portugal:

Fabril (CP) – Marítimo (II), 1-3

São João de Ver (CP) – Leixões (II), 0-1

Louletano (CP) – AVS (II), 0-1

Elvas (CP) - Lanheses (D), 1-0

Tocha (D) – Rebordosa (CP), 2-4

Portosantense (CP) – Nacional (II), 2-4

Ponte (D) - Lank Vilaverdense (II), 0-5

Trofense (L3) - Pevidém (CP), 17h00