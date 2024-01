Vasco Botelho da Costa ficou satisfeito com a exibição da sua equipa na Madeira. O treinador do U. Leiria agradeceu ainda o apoio aos adeptos que se deslocaram até à ilha madeirense.

«Antes de mais, gostava de agradecer o apoio dos nossos adeptos. Em relação à pergunta, nós estamos sempre à espera que as coisas corram bem. Agora, se me dissesse que nós íamos ganhar 1-0, garantidamente, antes do jogo começar, ficava satisfeito. Mas o resultado de um jogo é somente aquilo que nós fazemos dentro do campo, nos vários momentos ao longo do tempo. E é a única coisa que nós não podemos controlar. Mas nós controlamos a forma como trabalhamos diariamente e a forma como jogamos. E eu penso que aí, fomos humildes o suficiente para saber pressionar tão alto como nós costumamos fazer, e isso deu-nos um ‘mind-set’ [quadro mental] muito forte para defendermos juntos e unidos quando tinha de ser.»

Vasco Botelho da Costa acredita que a sua equipa mereceu vencer o jogo e que o Marítimo não teve grandes oportunidades de golo.

«O Marítimo teve mais bola, mas ocasiões claras na nossa baliza e grandes defesas do nosso guarda-redes, não me lembro. E depois fomos fortes nos outros momentos. Tivemos bola e fomos muito competentes logo na primeira saída. Esta vitória é inteiramente justa e estes jogos merecem esta passagem aos quartos de final pela forma como têm trabalhado. Agora vamos com toda ambição de continuar na Taça independentemente de quem vier no sorteio.»