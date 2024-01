Figura

Jair lançou o pânico

Grande exibição do avançado leiriense ao longo de toda a partida. Abriu o marcador aos 26 segundos de jogo e depois conquistou a grande penalidade que Valdir converteu no 0-2 antes do intervalo. Deu muitas dores de cabeça à defesa insular, mesmo sem bola, abrindo espaços para os colegas. Veio à Madeira com fome de bola.

Momento 73’: Lucho Vega faz o 3-0

O Marítimo regressou do descanso com a crença de que poderia reentrar na discussão do resultado. Mas as dúvidas foram dissipadas com 0-3 anotado por Lucho Vega desde a marca dos 11 metros.

Outros destaques:

Samu Silva - O guardião maritimista ficou mal na fotografia no golo madrugador anotado por Jair da Silva. Mas o Marítimo não caiu da Taça por números mais expressivos porque o brasileiro, no último quarto de hora, assinou defesas de grande nível.

Lucas Silva - Foi dos elementos mais inconformados do Marítimo. Lutou muito pelos espaços e para servir bem a equipa. Mas esta, em dia não, pouco conseguiu retribuir.

Jordan Van der Gaag - Entrou muito bem no jogo e deixou uma grande marca com a bela assistência que desenhou para Lucho Vega ‘matar’ a partida. E ainda ficou perto de marcar num par de ocasiões.

Pedro Empis - Assistiu Jair da Silva no golo que deverá ser o mais rápido da presente edição da Taça de Portugal e esteve muito assertivo na ligação e temporização do jogo leiriense.