O Sporting inaugurou o marcador em Leiria aos 32 minutos e cinco minutos depois dobrou a vantagem no jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

Gyokeres fugiu pela esquerda e assistiu Pedro Gonçalves, que no coração da área atirou para o fundo da baliza do U. Leiria. O avançado sueco já marcou e fez desta feita o passe para o médio dos leões ampliar a vantagem verde e branca no encontro.