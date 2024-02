Não foi de grande penalidade, foi de cabeça e na sequência de um pontapé de canto que Gyokeres inaugurou o marcador em Leiria. O avançado sueco chegou aos 25 golos esta temporada e por isso, como já tinha sido avançado pela imprensa desportiva nacional, o Sporting vai ter de pagar mais um milhão de euros ao Coventry pelo camisola 9 leonino, que passa a render 21 milhões de euros à equipa inglesa.

À meia hora do jogo, Tiago Martins tinha marcado penálti para os leões por alegada mão na bola de Vasco Oliveira, mas acabou por reverter a decisão após ver as imagens no monitor do VAR.

O árbitro do encontro assinalou, sim, pontapé de canto. Nuno Santos bateu a bola parada e Gyokeres cabeceou fora do alcance do guarda-redes. 1-0 para o Sporting em Leiria.