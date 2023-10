*Por Beatriz Leite

João Pedro Coelho, treinador do Vila Meã, depois da derrota com o Estrela da Amadora, por 1-0, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Tivemos mérito, isso é inegável. Tínhamos um plano de jogo, para o conseguirmos discutir na parte inicial. Sabíamos que sofrer um golo cedo ia ser desmotivante para a equipa, podia deixar de acreditar. Corremos esse risco para podermos estar no jogo e na discussão do resultado até ao fim.

Quando estas equipas, destes campeonatos, trabalham bem, com jogadores que se sacrificam individualmente para estar a um bom nível, apoiados por boas estruturas, é possível ser-se competitivo.

Pena termos sofrido o golo e pena ter sido naquele momento.

Tivemos uma reação emotiva, mas não só. Também foi estruturada. Porque tínhamos preparado a equipa para o que devia fazer caso sofresse golo. Os jogadores, pelo que fizeram, mereciam o prolongamento.

Saímos com o sentimento de que as coisas podiam ter sido diferentes ao nível do resultado, mas com a consciência muito tranquila no que diz respeito ao comportamento da equipa».