Sérgio Vieira, treinador do Estrela da Amadora, após a vitória no terrenpo do Atlético de Vila Meã por 1-0 na 3ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Já esperávamos ter dificuldades, todos os jogadores sabiam disso. Respeitamos as competições onde estamos e todos os adversários. Estas dificuldades fazem parte da Taça de Portugal, com este ambiente diferente, onde as equipas de divisões inferiores se agigantam, com o apoio do seu público, e tentam, com as suas estratégias, ganhar o jogo e passar de eliminatória.

Conhecíamos bem o Vila Meã, os seus jogadores, a sua forma de jogar e até a sua recente mudança de comando técnico. O treinador que entrou tem competência, organizou muito bem a equipa para nos causar dificuldades.

Em termos de emoção foi um bom espetáculo, porque a equipa da primeira divisão teve dificuldades para chegar ao golo. Não foi por falta de oportunidades, nem por falta de domínio, ou de organização. O Vila Meã poucas oportunidades teve.

Só na parte final, depois de fazermos o nosso golo e de sentirmos que o objetivos estava alcançado, mas, afinal, ainda faltavam três ou quatro minutos. Os nossos avançados deixaram de pressionar tanto, os centrais adversários conseguiram fazer mais passes longos, tiveram alguma ligação entrelinhas e, com o apoio dos adeptos, criaram aquele ambiente na parte final.

Tivemos que nos adaptar a tudoe acho que o fizemos bem.

Cumprimos a nossa missão que é estar na próxima eliminatória. É isto, o espetáculo. Foi pena não termos sido mais eficazes».