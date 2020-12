Declarações de André Ferreira, guarda-redes do Santa Clara, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após ter sido decisivo para a passagem dos açorianos aos oitavos-de-final da Taça de Portugal ao bater o V. Guimarães.

[Sensação após a defesa final?] «Acima de tudo é de ressalvar a entrega da equipa e dar os parabéns por esta vitória. Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, estávamos à espera de muitas dificuldades, conhecíamos o mister, e assim foi. Coube-me a mim estar no sítio certo para fazer a diferença e salvar o espírito da equipa».

[Até onde querem ir?] «O mais importante foi passar e é assim que encaramos a competição, jogo a jogo. Vamos ver o que nos pode calhar e agora é desfrutar da vitória neste estádio, onde nunca tínhamos vencido e sabemos o quão é difícil».

[Preferência no sorteio?] ««Não tenho preferência, acima de tudo estamos concentrados no que podemos fazer mais do que o que o adversário poderá fazer. O nosso objetivo é ir o mais longe possível».