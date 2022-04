Três jogos, três vitórias.

A vida do Flamengo de Paulo Sousa corre bem na Taça Libertadores e esta madrugada, o mengão triunfou em casa do Universidad Catolica, por 3-2.

No Chile, Gabriel Barbosa abriu o marcador aos oito minutos, após assistência de Bruno Henrique. Pouco depois, aos 16 minutos, Isla empatou com um autogolo, mas o emblema brasileiro voltou a colocar-se em vantagem ainda na primeira parte, através dos mesmos intervenientes do golo inaugural – Gabigol bisou.

Na segunda parte, Lázaro ampliou a vantagem do Fla a cinco minutos dos 90, e nem novo autogolo, desta feita de Pablo, evitou mais um triunfo da equipa do técnico português.

O Flamengo lidera assim o grupo H da Libertadores com nove pontos em outros tantos possíveis: tem mais três do que o Talleres Cordoba, de Pedro Caixinha, seis do que o Universidad Catolica e nove do que o Sporting Cristal.

O resumo do jogo: