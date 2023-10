Daniel Ramos, treinador do Arouca, comentou desta forma a derrota na receção ao Benfica (0-2), para a Taça da Liga. Declarações na flash interview da SportTV:

«Não sofrer era a prioridade, levar o jogo para a segunda parte e aí tentar levar o jogo para a discussão. Mas surge o 1-0 para o Benfica, depois de uma primeira oportunidade para nós. Penso que na primeira parte conseguimos controlar o jogo e foi pena termos ido para o intervalo em desvantagem. Na segunda parte corremos mais riscos e sofremos um golo em que estávamos todos à frente do meio-campo. Para nós, 1-0 ou 2-0 era o mesmo, tínhamos de tentar inverter, mas infelizmente não conseguimos.»

«Independentemente do resultado, a nossa prioridade é o campeonato, embora fosse nosso desejo chegar à final four. Precisávamos de voltar a ser uma equipa com mais confiança, com mais bola, com pontos mais para chegarmos ao próximo jogo mais competentes. A equipa tentou, a espaços fizemos um bom trabalho, errámos a tentar e isso é bom sinal. Quando a equipa se esconde é que é mau sinal.»